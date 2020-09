Covid-19. Rui Rio não se coíbe de criticar o Governo em defesa do interesse nacional

Foto: Luís Forra - Lusa

O líder do PSD, Rui Rio, explica que não se coíbe de criticar o Governo agora que a situação da pandemia é diferente. Depois de ter sido elogiado por apoiar as medidas do executivo, Rio acha que o planeamento não foi feito a tempo e horas.