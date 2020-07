Três infetados entre 2 mil trabalhadores dos comboios da CP, referiu Governo

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O Governo referiu esta tarde que, dos dois mil funcionários da CP que todos os dias trabalham nos comboios, houve três infetados com covid-19, não havendo qualquer registo entre as 700 pessoas que diariamente limpam aqueles meios de transporte.