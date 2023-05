Ventura insta Costa a demitir Galamba

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O líder do Chega diz não compreender toda a situação que aconteceu no Ministério das Infraestruturas a 26 de abril, a atuação da PSP, a chamada do SIS e o conhecimento ou falta dele por parte do Primeiro-ministro do assunto mostra que João Galamba deixa de ter condições para estar no Governo.