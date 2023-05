CPI TAP. Lacerda Sales substitui Seguro Sanches

A decisão foi comunicada esta tarde pelo Gabinete de Imprensa do Grupo Parlamentar do PS.



Ontem, Seguro Sanches dizia que não sabia se tinha condições para continuar.



Argumentava que tinha sido questionado de forma pouco elegante pelos deputados.



Em causa está uma discussão sobre a grelha dos tempos com os deputados a discordarem... da interpretação do Presidente.



As críticas a Seguro Sanches incluíram palavras como imprudente, desagrado e estupefação.



O deputado foi substituído pelo vice presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Paulo Rios de Oliveira, na audição a Humberto Pedrosa.



Demitiu-se e, agora, foi indicado António Lacerda Sales, anterior secretário de Estado da Saúde.