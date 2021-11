Crise à direita. José Ribeiro e Castro faz distinção entre CDS e PSD

"O que é fundamentalmente diferente no PSD e no CDS é que os conselhos nacionais decidiram de maneiras diferentes: o doutor Rui Rio não teve consigo a maioria do conselho nacional e o doutor Rodrigues dos Santos teve consigo a maioria do conselho nacional", elucidou.



Questionado sobre a situação interna do CDS, Ribeiro e Castro falou na "determinação de um grupo do partido que quer fazer mal ao CDS desde o último congresso".



"Isto que se passa no CDS, que é completamente diferente do PSD, não tem nada a ver com uma aproximação de um fim de ciclo", mas sim da continuação de uma "intifada" que se iniciou a 27 de janeiro de 2020 e que agora é liderada por Nuno Melo, defendeu o antigo dirigente.