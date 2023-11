Os partidos estão a ser ouvidos pelo Presidente da República a propósito do Orçamento do Estado. O Livre propõe a criação de um fundo de emergência para a habitação.

O PAN também está preocupado com a crise na habitação. Quer mudanças no IVA para os animais e refere que são necessárias suspensões das penhoras e renegociações com a banca.