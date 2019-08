Crise política em Itália. Papa critica nacionalismos

RTP09 Ago, 2019, 17:37 | Política

Papa Francisco a discursar no Vaticano, em Itália | Reuters - Yara Nardi

Na sequência da crise política que tem vindo a assolar a terceira maior potência económica da zona euro, o Papa Francisco afirmou que o “nacionalismo é uma atitude de isolamento”.







“Isso preocupa-me porque ouvem-se discursos que lembram os de Hitler em 1934: Nós primeiro ... nós ... nós", acrescentou.

Depois de vários meses em estado de convulsão interna devido a divergências políticas, a Liga decidiu apresentar uma moção de censura ao primeiro-ministro, Giuseppe Conte.





A ser votada favoravelmente, a moção de censura levará à queda do Governo de Conte, próximo do Movimento 5 Estrelas, M5E.



La Stampa, que ”o nacionalismo é um exagero que acaba sempre mal: leva a guerras". O Papa Francisco não mencionou qualquer país ou político, em particular, mas assegurou numa entrevista publicada esta sexta-feira pelo jornal italiano, que ”".





"Um país deve ser soberano, mas não fechado; a soberania deve ser defendida, mas as relações com outros países, com a Comunidade Europeia, também devem ser defendidas", assegurou.



Para Francisco, "os populismos levam-nos aos nacionalismos: o sufixo 'ismo' nunca é bom".





Quando questionado acerca do futuro da Europa, o Papa revelou que o diálogo "entre as partes, entre os homens", é o mais importante.







"O mecanismo mental deve ser: primeiro a Europa e depois cada um de nós. O 'cada um de nós' não é secundário, é importante, mas conta mais a Europa. Na União Europeia, devemos falar, discutir, saber. Às vezes, pelo contrário, apenas monólogos comprometidos são vistos. Não: ouvir também é necessário", acrescentou.





Apesar das críticas ao nacionalismo, o Papa Francisco acredita que nem tudo está perdido.



A Europa "enfraqueceu ao longo dos anos, também por causa de alguns Governos e por discordâncias internas, mas é preciso salvá-la. Depois das eleições, espero que haja um processo de recuperação", acrescentou.



No final de contas, a Europa representa "a unidade" e esta “não deve ser dissolvida".

No rescaldo de um desacordo que ocorreu no comício desta quarta-feira, em Pescara, o partido Liga decidiu cortar quaisquer pontes para a continuação do governo.