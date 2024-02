Crise política na Madeira. Belém recebe representante da República na sexta-feira

A audiência de Ireneu Barreto no Palácio de Belém vai decorrer a partir das 12h00 de sexta-feira.





"O presidente da República receberá em audiência o representante da República na Região Autónoma da Madeira, conselheiro Ireneu Cabral Barreto, na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, pelas 12h00, no Palácio de Belém", lê-se numa nota publicada no site da Presidência da República. Na sequência da demissão do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, oficializada a 5 de fevereiro, por causa de investigações judiciais, o represente da República para a Madeira ouviu os partidos com representação na Assembleia Legislativa regional.







Na semana passada, depois de ouvir as nove forças políticas, Ireneu Barreto indicou que iria consultar o presidente da República sobre a situação política na região e disse que anunciava a sua decisão no final da próxima semana ou início da seguinte, depois de se reunir com Marcelo Rebelo de Sousa.





"Quem toma a decisão sou eu, sou o responsável. Mas não me é indiferente saber qual a posição do presidente da República", advoga. "Assumo toda a responsabilidade".







"Tudo tenho feito para encontrar uma solução que tenha o menor impacto possível na situação económica e social da região", acentuou, garantindo ainda que o governo de gestão "não prejudica a normal execução da despesa pública, nem a tomada de decisões necessárias, inadiáveis e necessárias".



Como possíveis soluções, o representante da República pode aceitar a proposta dos partidos da maioria de substituição do executivo regional ou manter o governo de gestão até 24 de março, altura em que o Parlamento regional pode ser dissolvido pelo presidente da República e podem ser convocadas eleições antecipadas como reivindica a oposição madeirense.

A origem da crise política

A 24 de janeiro, a Polícia Judiciária realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.



Em consequência, dois dias depois, Miguel Albuquerque, entretanto constituído arguido, renunciou ao cargo.



No âmbito das buscas, a PJ deteve o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), que também já renunciou ao cargo, o líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, Custódio Correia. Os detidos em questão viram indeferidos pedidos de libertação imediata.



As medidas de coação dos três arguidos devem ser conhecidas esta quarta-feira à tarde, 22 dias após as detenções.



As últimas eleições para a Assembleia Legislativa Regional realizaram-se a 24 de setembro de 2023. Como tal, uma eventual dissolução pelo presidente da República só pode acontecer depois de 24 de março, segundo a lei, o que impede que o Parlamento seja dissolvido durante esse período de seis meses.