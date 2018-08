Cristas antevê ano letivo "muito complicado"

Foto: Lusa

A líder do CDS fala do próximo ano letivo e antevê que o mesmo "vai ser muito complicado".



A presidente dos centristas lembra as queixas por parte dos professores, funcionários e dos pais e, por isso, Assunção Cristas prevê antecipadamente muitas dificuldades no arranque do ano letivo em setembro.



Cristas esteve esta quarta-feira em Viana do Castelo e acusou mesmo o Governo de "criar problemas" e de não estar a "trabalhar bem" as questões relacionadas com os professores.