Cristas avalia ministro da Educação como "inexistente"

Antena 104 Jul, 2018, 08:16 / atualizado em 04 Jul, 2018, 08:16 | Política

Para Assunção Cristas, o titular da pasta da Educação é em termos políticos, pela sua prática, "inexistente".



A presidente do CDS-PP responsabiliza o Governo pelo problema com os professores, acusando-o de criar expectativas que agora são um problema a resolver.



Assunção Cristas falava depois de uma reunião com o secretário-geral da Fenprof.Mário Nogueira diz que a reunião convocada pelo Ministério da Educação não foi encarada com grandes expectativas. O dirigente sindical não gostou dos termos da convocatória e admite, por isso, que a greve às avaliações vai continuar.Foi esta a reação da Federação Nacional dos Professores, depois de o Ministério da Educação ter convocado uma reunião para 11 de julho. Um encontro para discutir os termos da contagem do tempo de serviço.Por sua vez, o Presidente da República espera que as negociações corram da melhor forma. Marcelo Rebelo de Sousa diz que as famílias devem ir de férias com a questão das notas e das matrículas resolvida.Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no final de uma festa da Casa Pia de Lisboa.