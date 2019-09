Partilhar o artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo Imprimir o artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo Enviar por email o artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo Aumentar a fonte do artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo Diminuir a fonte do artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo Ouvir o artigo Cristas defende manuais escolares novos para alunos no 1.º ano do 1.º ciclo