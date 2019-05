Foto de Miguel Pereira da Silva-Lusa

Cristas, acompanhada da família, marido e filhos, surgiu ao lado de dois candidatos europeus, Nuno Melo e Pedro Mota Soares no jardim do Parque das Conchas, onde um animador fazia números de ilusionismo para as crianças algumas de dirigentes centristas.







E que “magia” gostava a líder que acontecesse? A resposta, com um sorriso, foi: “Multiplicar o nosso candidato [europeu] por muitos”, como testemunhou a jornalista Sandy Gageiro.





Mais a sério, Assunção Cristas prometeu que, no Parlamento Europeu, o CDS vai defender, por exemplo, que pessoas que queiram dar a assistência a filhos ou ascendentes possam trabalhar em “part-time” e a medida ser financiada pelo Fundo Social Europeu (FSE).