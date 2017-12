Partilhar o artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis Imprimir o artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis Enviar por email o artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis Aumentar a fonte do artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis Diminuir a fonte do artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis Ouvir o artigo Críticas de Catarina Martins ao PS são "ataque ao carácter do partido", afirma Francisco Assis

Tópicos:

Catarina, Expresso,