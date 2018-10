"Dá para sermos amigos". Costa traça limite para aliança à esquerda

Carlos Santos Neves - RTP02 Out, 2018, 08:50 / atualizado em 02 Out, 2018, 09:35 | Política

“O nível de compromisso que atingimos foi este. Dá para sermos amigos, não dá para casar. O futuro constrói-se a cada momento, mas agora o grau de divergência em matérias essenciais que existe entre todos os partidos é conhecido, é evidente. E não antevejo que seja possível minorá-lo o suficiente para podermos ter um grau de compromisso mais avançado, mas as circunstâncias variam, podem evoluir, a ver vamos”, afirmou o chefe do Executivo.António Costa deixou, na entrevista à estação de Queluz de Baixo, elogios a Mário Centeno, afirmando que este “já provou ter perfil para as mais diversas funções”.





Questionado sobre uma eventual abertura de um futuro elenco governativo a nomes do Bloco de Esquerda ou do PCP, Costa insistiu na ideia de que a presente fórmula tem “sido estável” porque cada uma das forças que a integra “conhece bem a sua identidade e respeita a identidade dos outros”.



Por outro lado, continuou, os pontos de divergência “delimitam muito a margem de proximidade”.



Função Pública e pensões



Sobre o caso do furto de material de guerra em Tancos, o primeiro-ministro argumentou que o seu Executivo “fez tudo o que lhe competia fazer”, imputando ao anterior Governo a falta de investimento atempado em vigilância.



PGR. “Absoluto consenso”



O Governo, sublinhou Costa, quer fechar 2018 com o défice previsto de 0,7 por cento, sem qualquer alteração ao quadro macroeconómico.



IRS



O próximo Orçamento do Estado terá, nas palavras de António Costa, uma “inovação radical”: o passe único para transportes em Lisboa e Porto.

Durante a entrevista transmitida na última noite, que teve lugar em São Bento, foi também abordado o posicionamento do PS perante uma eventual recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa à Presidência da República, em 2021. António Costa não quis erguer o véu.“As pessoas podem ter boas relações pessoais e profissionais, podem trabalhar bem juntas e não votarem uma na outra. Não dou por adquirido que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, por se dar bem comigo, vote em mim nas próximas eleições legislativas. Portanto, uma coisa não condiciona a outra e cada decisão deve ser tomada a seu tempo”, sustentou.Quanto à perspetiva de aumentos salariais para a Função Pública, o governante reiterou que a margem financeira para esta medida deve privilegiar os vencimentos mais reduzidos, indo “tão longe quanto possível”.”Entendo que teria maior eficácia concentrar a margem financeira que existe em quem mais precisa e onde a diferença é maior do que disseminar de uma forma igualitária por todos, beneficiando todos pouco. Em alguns vencimentos, nos mais altos, essa diferença não fará a diferença”, propugnou.Ainda neste capítulo, o primeiro-ministro quis colocar a tónica na necessidade de manter “contas rigorosas”, recordando o impacto da despesa de medidas inscritas nos orçamentos do Estado de 2016, 2017 e deste ano – mesmo sem novas medidas, “o valor da despesa em prestações sociais aumentará em 1.100 milhões de euros, entre pensões”.“O mesmo em relação à Função Pública, se não houvesse nenhuma atualização dos vencimentos dos funcionários públicos só o conjunto das medidas do passado, designadamente o descongelamento de carreiras, implicam um aumento da despesa em 3,1 por cento com a Administração Pública”, acentuou.António Costa referiu ainda que, em janeiro, 98 por cento das pensões sofrerão uma atualização. E que “68 por cento das famílias terão um aumento de 0,5 por cento acima da inflação já em janeiro”.“Vamos ter 98 por cento das pensões a serem atualizadas já em janeiro, o que torna o quadro bastante distinto face há dois anos, um ano em que foi necessário criar um aumento extraordinário”, assinalou, sem deixar de ressalvar que esta “é ainda uma matéria em negociação”.Quanto ao recrudescimento da contestação sindical, designadamente das greves, o primeiro-ministro disse que tais ações são inerentes a uma democracia, afiançando que, para os professores, o Governo levará por diante um decreto-lei com vista a contabilizar dois anos, nove meses e 18 dias para efeito de progressões.Segundo Costa, trata-se de aplicar à classe docente o mesmo critério das carreiras gerais dos demais trabalhadores do Estado, permitindo “a contabilização de 70 por cento do módulo de progressão”: “É aquilo que nos permite tratar a carreira dos professores rigorosamente em termos idênticos às restantes carreiras gerais”.António Costa garantiu que houve “absoluto consenso” entre o poder executivo e o Presidente da República na substituição de Joana Marques Vidal por Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República. “O que, aliás, contrasta com o que tinha acontecido no passado”, acrescentou.Recordando que os últimos dois procuradores-gerais “foram fruto de recusas de propostas anteriores feitas pelos governos de Passos Coelho e de José Sócrates”, Costa frisou que Joana Marques Vidal “é mesmo uma pessoa feliz por ser a primeira que cessa funções, não manchando o seu mandato com críticas, mas só com elogios”.“A visão que nós temos e que a própria doutora Joana Marques Vidal tem - e que já o expressou publicamente - é que a existência de um mandato longo e único é uma garantia fundamental para reforçar a autonomia do Ministério Público”, vincou ainda o primeiro-ministro.O chefe do Governo rejeitaria, adiante, a ideia de uma relação entre o processo que conduziu à substituição de Joana Marques Vidal e a Operação Marquês, que envolve José Sócrates.Em matéria de negociações partidárias tendo em vista a proposta de Orçamento do Estado para 2019, Costa quis assegurar que o processo está “a andar bem”.“Ainda há muito trabalho a fazer, o nosso objetivo essencial é que este Orçamento torne irreversíveis os avanços alcançados ao longo dos últimos três anos e criar condições para avanços futuros”, sinalizou.“Obviamente, um Orçamento é um conjunto e não podemos dar nada como adquirido enquanto tudo não estiver adquirido. Portanto, enquanto tudo não estiver acordado nada está acordado, mas as negociações têm estado a andar bem e vamos seguramente ter uma vez mais em 2019 um bom Orçamento”.O Orçamento do próximo ano, apontou o primeiro-ministro, atualizará o teto “mínimo de existência social”, isentando mais famílias de IRS.“Estamos a trabalhar para 2019 na elevação do nível do mínimo de existência social, que já aumenta necessariamente por via da atualização do indexante de apoios sociais. Portanto, mais famílias terão um maior alívio em matéria de IRS”, referiu.Excluído estará, todavia, qualquer corte no IVA da eletricidade, cujo impacto rondaria os 500 milhões de euros.“Há outras formas mais saudáveis, que julgamos serem possíveis e que temos estado a trabalhar, para reduzir a fatura energética. Um dos grandes problemas que o país tem é o défice tarifário, na ordem dos três mil milhões de euros. Esse défice tarifário tem uma implicação na fatura da eletricidade que todos nós pagamos”, enfatizou Costa.