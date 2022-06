"De férias". Chega exige demissão da ministra da Saúde após crise nas urgências

O partido liderado por André Ventura assinala que este foi “um dos momentos de maior dificuldade do Serviço Nacional de Saúde nos últimos tempos”.





“Quando o caos se instalou em hospitais do norte ao sul do país, tendo, inclusive, uma criança morrido na sequência da falta de médicos, era dever principal da senhora ministra interromper as suas férias para gerir a situação com um acompanhamento próximo e eficaz. Não foi isso que aconteceu”, destaca o comunicado do grupo parlamentar do Chega.





Para o partido, um governante “tem de estar sempre disponível para resolver os problemas da pasta que tutela que possam surgir e deve interromper qualquer compromisso do foro pessoal, como é o caso de férias, quando uma situação de emergência necessita do seu acompanhamento”.





O partido de André Ventura entende que este contexto justifica “o fim do seu percurso enquanto governante por não reunir condições políticas para se manter no cargo”.







De acordo com a edição do último sábado do jornal Nascer do Sol , a ministra da Saúde encontrava-se de férias por altura da crise no Serviço Nacional de Saúde e teve de regressar a Lisboa por ordem do primeiro-ministro António Costa.

"Ideias panfletárias"



A crise nas urgências ganhou expressividade após a morte de um bebé no Hospital das Caldas da Rainha , a 8 de junho, por falta de médicos obstetras.





O caso já levou à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público e veio chamar à atenção para as várias falhas nas emergências hospitalares e para a falta de recursos humanos em vários hospitais do país.





O Chega elenca ainda outros motivos que, na visão do partido, justificam o pedido de demissão, nomeadamente a falta de explicações por parte da ministra no Parlamento. Marta Temido não esclareceu “rigorosamente nada sobre as falhas que estão a ocorrer nos hospitais portugueses”.





Acusa ainda o Ministério da Saúde de ter respondido à recente crise com um plano de contingência que “não é mais do que o resumo de ideias panfletárias de campanha eleitoral do PS, sem qualquer esforço no sentido de resolver o real problema dos portugueses na saúde”.





A 13 de junho, depois de ter reunido com sindicatos, Ordem dos Médicos e administrações regionais de saúde, Marta Temido anunciou um “plano de contingência” a aplicar entre junho e setembro no sentido de tentar resolver o problema da falta de médicos nas urgências hospitalares do país.





“O Chega não pediu a demissão da ministra mais cedo por considerar que, a um governante, deve ser dada a oportunidade de esclarecer a razão pela qual os serviços que tutela estão em falência”, lê-se no comunicado.



Ministra andou "escondida", acusa o Chega



Na sexta-feira, 17 de junho, o Parlamento acolheu um debate de urgência requerido pelo Chega “sobre o caos nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do país”. Já nessa altura, o presidente do partido tinha acenado com um pedido de demissão.





“Neste momento não precisamos de estudos nem de pareceres, precisamos de ação, precisamos de decisão”, afirmou André Ventura. “Seja capaz de o fazer ou ponha o lugar à disposição”, acrescentou.







Acusou ainda a ministra de ter andado “escondida” nos dias de crise nas urgências.





Na altura, a ministra da Saúde acusou o Chega de “explorar óbitos e sofrimento”. "Não vou explorar os óbitos, o sofrimento de bebés, de mães, de famílias e dos profissionais de saúde que se confrontam com situações limite, e da sociedade que se confronta com a ansiedade de serviços que funcionam com alguns constrangimentos", disse Marta Temido.





A governante explicou as dificuldades do SNS com os problemas exacerbados nos últimos dois anos de pandemia e ainda devido à recente queda do Executivo após o chumbo do OE2022, o que levou ao adiamento da aplicação de reformas, argumentou.





"Caso se tenham esquecido, este parlamento aprovou uma nova lei de bases da Saúde em 2019, a implementação dessa nova lei de bases da saúde, designadamente por via de um novo estatuto do SNS, ficou adiada porque aconteceu uma pandemia e uma queda do governo", argumentou.