Debate. Centeno em defesa de Orçamento "próximo do equilíbrio"

29 Out, 2018, 20:05 / atualizado em 29 Out, 2018, 21:12

Mário Centeno frisou que o atual Governo tem aprovado “um orçamento por ano”, conseguindo assim virar “a página dos orçamentos retificativos”. “Portugal tem hoje uma situação económica, orçamental e financeira bem distinta daquela que existia em 2015. Hoje podemos afirmar que Portugal está melhor”, defendeu.



Considerando o Orçamento “amigo das famílias” e das empresas, o ministro das Finanças lembrou que o investimento público tem crescido ao longo da legislatura.







“Pura negociata eleitoral”

“Em 2019, teremos um aumento de mais 700 milhões de euros em áreas como a saúde, transportes, educação, ciência, cultura e habitação”, garantiu Centeno.

CDS-PP denuncia “cobardia política”

BE descarta “envelope secreto”

PCP, PEV e PAN querem mais

Debate continua

Para o ministro das Finanças, o Orçamento para 2019 “é histórico não apenas pelos números que encerra”, mas também porque “pela primeira vez na história da nossa democracia, um Governo cumpriu com aquilo que se tinha proposto fazer no início da legislatura, sem vacilar”.“Digo-o, sem euforias, sem triunfalismos ou eleitoralismos: é histórico porque é responsável e porque traz as receitas e as despesas para um nível próximo do equilíbrio", acrescentou Mário Centeno, reafirmando que o défice "vai ser 0,2 por cento do PIB em 2019”. “É uma estimativa, é certo, mas é a nossa estimativa”, adiantou.O ministro anunciou ainda a descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), adiantando que será reposto o nível fiscal que vigorava antes do último aumento, em 2016. Centeno explicou que a descida do ISP será feita por portaria, razão pela qual não consta da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano."A gasolina, com esta redução de três cêntimos, o ISP fica exatamente na média da União Europeia. No gasóleo já estamos abaixo da média europeia, por isso, juntamente com o gasóleo profissional (...) estas medidas compõem o conjunto das medidas que o Governo vai propor e é assim que devem ser entendidas", adiantou.Apesar do tom otimista de Mário Centeno, o PSD classificou a proposta de Orçamento do Estado como “pura negociata eleitoral” e acusou o Governo de querer “iludir os portugueses”. No arranque do debate na generalidade, o vice-presidente da bancada parlamentar social-democrata, Adão Silva, afirmou que o documento tem “a marca do eleitoralismo”.“Eleitoralismo do Governo, do PS, do BE e do PCP. Todos às caneladas às vezes às claras, às vezes por baixo da mesa. Todos a pensarem nos seus proveitos eleitorais de outubro de 2019”, acusou.Em resposta, Mário Centeno pediu “respeito” pelas negociações que são feitas na Assembleia da República entre o Governo e os seus parceiros.Para Adão Silva, “a palavra de ordem deste OE é iludir os portugueses” até às próximas eleições legislativas, comparando o atual documento com os apresentados em 1999 e 2009 pelos executivos socialistas de António Guterres e José Sócrates.“O Partido Socialista é useiro e vezeiro em prometer mundos e fundos, na véspera das eleições, para depois meter Portugal no fundo, no buraco, sobrando para os portugueses a austeridade”, afirmou, avisando que, “depois de outubro de 2019, chegará a fatura das ilusões com as quais se sustenta a geringonça”.“Nós temos a certeza de que os portugueses abominam as vossas aldrabices em torno do real valor do défice, ou das pensões antecipadas, ou do imposto sobre os combustíveis, ou ainda, das carreiras dos professores”, acrescentou.A intervenção de Assunção Cristas ficou marcada pelo duro ataque ao primeiro-ministro, que acusou de “cobardia política” por não intervir no debate orçamental e por se esconder “atrás do ministro das Finanças”.“É um desrespeito pelo parlamento, é um sinal de cobardia política, é a prova de que não está à altura do cargo que desempenha”, afirmou a presidente do CDS-PP, após ter sido anunciado que António Costa só intervirá a 29 de novembro, antes da votação final global.“Não explicar” o OE2019 aos deputados é sinal de “um primeiro-ministro fraco”, acusou, lembrando que Costa já tinha feito o mesmo em 2016 e defendendo que “fica mal” ao chefe do Governo uma “atitude displicente e arrogante”, de quem “está tão confortável no seu lugar que nem se digna sujeitar-se ao debate, à crítica, ao escrutínio”.Assunção Cristas acredita que o primeiro-ministro não falou na abertura do debate por querer evitar “episódios sucessivamente incómodos”. “Não quer o senhor primeiro-ministro que lhe pergunte afinal se sabia ou não sabia do encobrimento de Tancos?”, questionou.Já Mariana Mortágua, deputada do BE, disse a Mário Centeno que o OE2019 “não é um envelope secreto”, pedindo uma clarificação sobre o “segredo da proposta” dos aumentos para a função pública.Na interpelação a Mário Centeno após a abertura do debate na generalidade, Mariana Mortágua deixou uma pergunta concreta ao ministro das Finanças: "quanto e quando vão os trabalhadores da função pública receber o seu aumento salarial? O Governo tem a obrigação de clarificar a proposta orçamental e não jogar às escondidas".Na resposta, Mário Centeno não foi além daquilo que já se sabia, recordando que "em 2019, as despesas com o pessoal na administração pública vão crescer 800 milhões de euros".“São 800 milhões de euros que estão principalmente associados ao processo de descongelamento de carreiras, progressões e promoções, mas cobrem muitas outras decisões que tomamos de valorização de todas as carreiras da administração pública”, detalhou.Este processo, prosseguiu o ministro das Finanças, “tem sido conduzido em negociação” com os sindicatos e ao nível parlamentar.PCP, PEV e PAN reconheceram avanços no OE2019, mas prometeram bater-se por mais medidas na discussão na especialidade, enquanto o ministro das Finanças defendeu a necessidade de manter a "responsabilidade".Mário Centeno mostrou-se aberto a mais propostas nos trabalhos parlamentares seguintes porque "as metas do défice são tão importantes como as outras", embora não se possa "pôr em risco as conquistas" já alcançadas ao longo da legislatura.O líder da bancada comunista, João Oliveira, admitiu que o documento tem "medidas positivas, que resultam das lutas dos trabalhadores e da intervenção do PCP", mas voltou a lamentar as "opções do PS, que entravam e limitam os avanços", designadamente as "imposições e critérios da União Europeia"."Aquilo que temos feito, ao longo da legislatura, permitiu uma redução enorme das condições de financiamento dos portugueses, menos 1.400 milhões de euros de despesa com juros. Não podemos dar passos maiores que as pernas", respondeu Centeno.Esta terça-feira deverão intervir no debate os ministros Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, e do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques. A intervenção de encerramento deverá ser realizada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, também na terça-feira.Depois da votação na generalidade, vai seguir-se a discussão na especialidade, com a audição de ministros de cada área, apresentação de propostas de alteração e votação final global, a 29 de novembro, num debate que será encerrado por António Costa.Com o último Orçamento do Estado da presente legislatura, o Governo pretende atingir um défice de 0,2 por cento, uma dívida na ordem dos 118,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), um crescimento de 2,2 por cento e uma taxa de desemprego que ronde os seis por cento.