Debate. Costa quer "critério claro" para familiares de políticos

RTP04 Abr, 2019, 18:11 / atualizado em 04 Abr, 2019, 18:17 | Política

“Gostava de um critério claro e uniforme, já não digo para governos anteriores, porque esses já lá vão, mas para o atual governo e futuros governos”, afirmou António Costa, em resposta a Fernando Negrão.



Imediatamente antes, o primeiro-ministro considerara “muito interessante” o debate em torno das relações familiares no aparelho de Estado, algo, sublinhou, que “é totalmente novo” e que vem agora a lume em contexto de eleições.



Costa sugeriu mesmo que a comissão parlamentar da Transparência possa estabelecer limites nesta matéria, não apenas para os governos centrais, mas também para os governos regionais e os órgãos de poder autárquico.



“Não nomeei ninguém por razões familiares, não vi até hoje apontado um único caso em que tenha sido posta em causa a nomeação da pessoa ou haja a suspeição de que foi nomeada em função da relação familiar”, acentuou ainda o chefe do Executivo.



Na quarta-feira, o secretário adjunto Armindo dos Santos Alves, nomeado pelo primo, Carlos Martins, havia renunciado ao cargo. O secretário de Estado do Ambiente demitiu-se um dia depois.





Costa referiu-se, adiante ao caso de Carlos Martins, cuja demissão do cargo de secretário de Estado do Ambiente foi esta quinta-feira confirmada, e do adjunto. Para assinalar que ambos se demitiram, naquele que, na sua perspetiva, é uma situação isolada em que foi “violada uma norma ética e não legal” – a nomeação de um familiar por parte de um membro do Governo.Afiançando não pretender abordar a controvérsia de “forma infantil”, ou protagonizar “chicana política”, o líder parlamentar laranja escusou-se a contar “os primos” e “os sobrinhos” do Executivo socialista, independentemente de ser eventualmente acusado de ter “telhados de vidro”.“O que se passa com o seu Governo? Não consegue nomear pessoas qualificadas para exercerem funções nos gabinetes sem serem familiares dos membros do Governo?”, perguntou Fernando Negrão.António Costa enumerou então uma série de questões sobre o critério para as limitações a impor a parentes de políticos: se teriam de visar somente cargos de nomeação ou também os eletivos; se, nas nomeações, seriam aplicadas àquelas que são antecedidas de concurso ou só às livres; se abarcariam cargos de competência técnica ou somente de confiança política,“Qual grau de incompatibilidade que se deve estabelecer? É num governo relativamente a outros membros do governo ou entre membros do governo e titulares de outros órgãos de soberania?”, perguntou ainda o primeiro-ministro, que levantou também a dúvida sobre uma eventual aplicação de tais regras à Presidência da República.“Tenho pena que este debate tenha surgido nesta conjuntura, até parece que surge associado ao processo eleitoral à vista e ainda por cima associado a uma série de falsidades”, repudiou Costa, lançando mão de informações falsas como a de que Ana Paula Vitorino, titular da pasta do Mar, seria filha de António Vitorino.Fernando Negrão acusaria o primeiro-ministro de laborar “em regime de circuito fechado”.Pelo PS, o deputado João Paulo Correia diria que o PSD “dedica-se à política dos casos e à da espuma dos dias e fá-lo primeiro para que não se fale do sucesso desta governação”.(em atualização)