Debate de hoje foi o último de muitas carreiras parlamentares

Há muitos telemóveis no ar para capturar o momento, para que fique para a posteridade.



Afinal, é a última vez que este governo enfrenta estes deputados - é o último debate do estado da nação desta legislatura.



Há longos discursos num longo debate - são 226 minutos numa sala em que as discussões frequentemente aquecem, e que esta tarde esteve especialmente abafada.



Ainda há reuniões e votações na próxima semana, mas no ar já se sente alguma nostalgia com o aproximar das eleições.



Da esquerda à direita, há vários deputados que decidiram deixar agora o parlamento, sem que ninguém decidisse por eles.



Com mais ou menos anos nestas cadeiras, ninguém quer falar em reforma nem em descanso - até porque ninguém sabe o que está pela frente.



Há, por todo o parlamento, outros deputados que não sabem se vão regressar - a democracia é mesmo assim, não se faz de lugares marcados, mas há caminhos mais fáceis do que outros para alcançar um lugar no parlamento.



Em tempo de despedidas, há aquelas mais frias, outras mais calorosas. É um fim de ciclo no parlamento.