Debate decisivo entre Santana e Rio é na rádio

Depois de meses a debater os debates, já há acordo entre os dois candidatos à liderança do PSD para o confronto final, à beira das eleições diretas no partido.



Dia 11 de janeiro, às 10h00, Antena 1 e TSF emitem o último debate entre Rui Rio e Pedro Santana Lopes, antes dos militantes do PSD irem às urnas escolher o próximo líder do partido.



Tendo em conta o impasse criado entre as duas candidaturas sobre a realização dos debates e a importância que o PSD tem na sociedade e na democracia portuguesa, as direções de informação da Antena 1 e da TSF decidiram avançar com uma proposta conjunta para a realização de um debate, a emitir em simultâneo pelas duas rádios, em horário nobre.



Esse convite já foi aceite pelas duas candidaturas. O debate, que será moderado pelos editores de política das duas rádios, Maria Flor Pedroso (Antena 1) e Anselmo Crespo (TSF), com uma duração de 90 minutos, terá transmissão livestreaming nos sites da Antena 1 e TSF.