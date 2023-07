Debate do Estado da Nação. O confronto entre oposição e Governo no Parlamento

O primeiro-ministro começou por lembrar as incertezas com que a sessão legislativa se iniciou. Destacou as opções do governo contra “discursos catastrofistas” e em busca de “soluções reais”.





"Portugal não estagnou, Portugal não entrou em recessão, Portugal não regressou à estagflação", destaca António Costa. "Pelo contrário, Portugal teve no primeiro trimestre o terceiro maior crescimento da União Europeia", acrescenta, assinalando os números da economia, do emprego e da inflação.







"Portugal não foi este ano o país que as oposições previam. Que empenhadamente anunciavam que ia ser. E que, sejamos claros, alguns anseiam desde 2015 que, finalmente, um dia seja mesmo", refere o chefe de Governo.







António Costa considera que este é o resultado do trabalho dos portugueses, mas também consequência de "boas políticas" adotadas pelo Governo, nomeadamente ao nível dos preços dos produtos energéticos. O primeiro-ministro destacou também a medida IVA Zero, aplicada este ano.





"Nem sempre conseguimos. Às vezes erramos. Mas nunca desistimos de encontrar soluções, seja no reforço do SNS, no acesso à habitação, nas condições de trabalho nas forças de segurança, na valorização da escola pública, nunca virámos a cara aos problemas e arregaçámos as mangas para os enfrentar", vincou.



"Os problemas do país são reais, não são meras figuras de retórica", frisou, admitindo no entanto que houve erros do Governo nos últimos meses.





O primeiro-ministro destacou que a "proteção do rendimento das famílias portuguesas" é prioridade para o Governo em várias medidas adotadas na sessão legislativa que agora termina, destacando que os portugueses pagam agora "menos dois milhões de euros" de IRS.