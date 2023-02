Debate educação. BE acusa PSD de tentar correr atrás do prejuízo

A deputada do Bloco de Esquerda Joana Mortágua acusou o PSD de, com este debate sobre educação, tentar "correr atrás do prejuízo", lembrando que, no passado, os sociais-democratas se juntaram ao PS para impedirem a recuperação integral do tempo de serviços dos professores.