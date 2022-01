Debate entre IL e Chega marcado por troca de acusações

André Ventura e João Cotrim de Figueiredo foram protagonistas de um debate com várias acusações. O líder do Chega acusou a Iniciativa Liberal de ser o partido dos privilegiados e de só pensar no lucro. Cotrim de Figueiredo acusou o Chega de não ser confiável nem competente.