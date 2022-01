Debate entre o Livre e o PAN marcado pela "Eco-geringonça"

Rui Tavares diz que o país não pode estar sujeito à chantagem do voto útil. No debate com a porta-voz do PAN, o fundador do Livre explicou porque defende a criação de uma "eco-geringonça". Já Inês Sousa Real considerou que o grande desafio é romper com o bloco central.