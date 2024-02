Debate na RTP. Pedro Nuno Santos apela ao voto útil, Rui Tavares pede maioria de esquerda

Pedro Nuno Santos e Rui Tavares já trabalharam em conjunto no passado para a aprovação de medidas e até estão em harmonia em vários temas centrais, mas aproveitaram o debate desta sexta-feira, na RTP, para apelar ao voto útil.Pedro Nuno Santos diz que as “boas ideias” de Rui Tavares só podem ser implementadas se for o PS a governar. Já o porta-voz do Livre fez questão de recordar algumas das medidas que só foram aprovadas na última legislatura devido à insistência do Livre.No início do debate, ambos os candidatos foram convidados a comentar a situação nos Açores. Rui Tavares considerou que até às eleições de 10 de março ainda há tempo “para evitar os erros que foram cometidos nos Açores” e “construir uma maioria de esquerda”.Por sua vez, Pedro Nuno Santos criticou que haja “dois pesos e duas medidas” nesta questão, uma vez que o PS venceu as eleições nos Açores em 2020 e, nessa altura, “o PSD escolheu governar com o apoio do Chega”.Referindo-se depois à situação nacional, garantiu que o PS irá procurar governar se conseguir uma maioria ou se ganhar eleições. Quando não consegue, estará a liderar a oposição.

“O pior serviço que faríamos à democracia portuguesa era termos uma governação com o PS e o PSD comprometidos com essa mesma governação”, considerou.



"Decisões rápidas" na Habitação