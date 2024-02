Debate PAN e Livre. Pequenas divergências dentro da convergência da ecologia

Um dia em que os detidos da operação na Madeira saíram em liberdade sem serem indiciados de qualquer crime,O Livre acredita que a reforma da justiça deve transparecer tempos mais céleres e afirmou que o Ministério Público deve melhorar a comunicação que tem para com os cidadãos, dando como exemplo o documento que levou à queda de António Costa em novembro.Inês Sousa Real lembrou a questão da Madeira e como muitas das propostas do PAN sobreforam chumbadas pelo PSD. “Tem de haver reforço de meios na justiça e não podemos politizá-la”, declarou a líder do PAN, apelando ao Livre para se juntar ao seu partido para combater a questão doO líder do Livre acredita que tanto o lítio como o hidrogénio verde devem ter regulamentação pública que a exploração correta poderá levar Portugal a ser uma das potências destas energias no futuro.A líder do PAN acredita que o futuro tem de passar pela utilização de energias renováveis e diz que a questão da gestão pública não é relevante quando muitos projetos nocivos à natureza já foram aprovados e estão a ser colocadas em prática.“O problema não está na gestão pública. Tem de haver crescimento mas não se pode passar por cima das populações. Divergimos na questão do lítio, pensamos que não deve haver exploração em zonas que são reserva natural”, explicou Inês Sousa Real.Rui Tavares apontou depois incoerências à deputada do PAN, lembrando que o partido de Inês Sousa Real apoiou um governo na Madeira conhecido por não respeitar os direitos dos animais. Em resposta, Inês Sousa Real lembrou que o Livre não acompanhou o PAN na revisão constitucional para melhorar a legislação animal.

Fiscalidade de proximidade entre Livre e PAN

Na fiscalidade, os dois deputados também não se afastaram muitos nas ideias da implementação de uma economia verde.Rui Tavares acredita que Portugal deve ter um sistema fiscal progressivo, em que aqueles que mais ganham podem ajudar os que mais precisam, levando Portugal a um regime mais justo. Questionado sobre os grandes lucros das empresas, o Livre disse ser a favor de taxar esses valores em prol de maior justiça social.Inês Sousa Real seguiu por um caminho semelhante, explicando que o PAN pretende taxar quem mais lucra e quem mais polui, num esforço para “aliviar as famílias”, lembrando que muitas propostas do PAN levaram a que muitos jovens tivessem direito a passes gratuitos.“A economia verde é amiga do ambiente”, continuou Sousa Real.A líder do PAN lembrou as “borlas fiscais” dadas à GALP e afirmou que este dinheiro teria melhor aplicação noutros setores.Rui Tavares acredita que as suas visões podem levar Portugal a uma matriz de progresso e ecologia mas que caso seja a direita a vencer as eleições, o Livre será um partido de oposição responsável.Inês Sousa Real lembrou que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta “desperdiçada” e que defraudou a confiança dos portugueses. “O PAN é útil à sociedade. O voto no PAN cuida das pessoas e dos animais”, concluiu.