Debate parlamentar. Esquerda acusa Governo de ter dado uma cambalhota

Foto: José Sena Goulão, Lusa

Costa nega recuo, mas sempre que se volta ao tema a palavra é a mesma. PCP e Bloco insistem que a crise política por causa da contagem integral do tempo de serviço dos professores foi artificial.



O primeiro-ministro negou que o governo tenha mudado de opinião sobre o assunto e até garante no parlamento aos parceiros que o acordo à esquerda tem corrido bem e tem caminho. Mas avisa os dois partidos parceiros que o acordo com eles só terá futuro com propostas políticas responsáveis.



E por falar em contas, o líder parlamentar do PSD questiona o primeiro-ministro sobre dívidas do Estado e falta de pagamento ao Serviço Nacional de Saúde, aos politécnicos, aos bombeiros e muito mais - de tal modo que Fernando Negrão repete por oito vezes esta frase.