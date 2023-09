Debate parlamentar interrompido por manifestantes nas galerias

O diploma que concretiza medidas do programa Mais Habitação, proposto pelo Governo, está hoje a ser reapreciado na Assembleia da República, depois do veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na altura em que o deputado do PS Hugo Carvalho se preparava para discursar, duas dezenas de manifestantes gritaram das galerias "casas para viver".

A polícia foi chamada a intervir, mas os gritos ainda se ouviram durante alguns minutos.

Depois de levar às ruas dezenas de milhares de pessoas em 1 de abril, a plataforma "Casa para viver, planeta para habitar" tem uma manifestação agendada para 30 de setembro, tendo aderido pelo menos nove cidades portuguesas.