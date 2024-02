O líder do PS considera impossível obrigar a Caixa Geral de Depósitos a reduzir o spread do crédito à habitação, como defende o Bloco de Esquerda, e recusa reverter as privatizações da REN e dos CTT como propõem os bloquistas.

Pedro Nuno Santos debateu, esta sexta-feira, com a coordenadora do Bloco, Mariana Mortágua, que acusa a maioria absoluta do PS de ter falhado na saúde e na habitação.



Num debate cordial, ficou aberta a porta a uma nova geringonça.