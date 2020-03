Debate quinzenal marcado pelo novo coronavírus

O primeiro-ministro António Costa diz que, por agora, o impacto é pouco significativo e que a epidemia afeta, em particular, o setor do turismo.Costa fez saber que o governo está disponível para lançar uma linha de crédito de apoio às empresas afetadas pelo impacto económico do novo vírus.



O primeiro-ministro adiantou ainda que as próximas previões económicas já vão ter em conta os riscos causados pelo novo vírus.





O aeroporto do Montijo também esteve em análise neste debate seguido pela jornalista Madalena Salema.