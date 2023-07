Debates quinzenais. PS e PSD entendem-se para alterar modelo atual

O primeiro-ministro voltará a responder de quinze em quinze dias às perguntas dos deputados, mas com um número limite de réplicas, ou seja, o número de vezes em que os partidos podem dividir o tempo de intervenção será limitado.



O máximo será de sete réplicas e só se aplicará aos maiores partidos representados no Parlamento.



De acordo com a proposta, haverá também alguns períodos em que não se realizarão estes debates, como o mês da apresentação do Programa do Governo, o mês do debate sobre o estado da nação, e o período da discussão do Orçamento do Estado.



A ideia é que os debates quinzenais regressem já em setembro.