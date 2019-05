Declaração na íntegra. Costa demite-se se diploma dos professores vingar

"Ao Governo cumpre garantir a confiança dos portugueses nos compromissos que assumimos e a credibilidade externa do país. Nestas condições, entendi ser meu dever de lealdade institucional informar o Presidente da República e o presidente da Assembleia da República que a aprovação em votação final global desta iniciativa parlamentar forçará o Governo a apresentar a sua demissão", declarou António Costa.



O primeiro-ministro fez esta declaração depois de ter estado reunido em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, na sequência da crise política aberta pela aprovação em sede de comissão, apenas com os votos contra do PS, da recuperação integral do tempo de serviço dos professores.