Decorre o voto antecipado em Coimbra

Inscreveram-se entre 20 e 23 de janeiro para poderem exercer o direito de voto.





No Concelho de Coimbra inscreveram-se 190 eleitores e as 8 equipas da Proteção Civil de Coimbra estão no terreno em 17 Instituições.



O Jornalista Horácio Antunes acompanhou uma dessas equipas no lar do centro Social de S. João em S. Martinho do Bispo, em Coimbra.