"Défice zero" nos próximos anos é convicção de António Costa

RTP30 Mar, 2019, 08:00 / atualizado em 30 Mar, 2019, 08:35 | Política

“O Estado é como uma empresa ou como uma família. Tem que ter uma margem de poupança para fazer face quer a imprevistos quer a situações de financiamento futuro que venha a ter”, argumenta o chefe do Executivo na entrevista publicada este sábado.



“Acho que temos boas razões para estarmos satisfeitos coletivamente com os resultados do défice. Não só pelo que ele significou em si - ser o mais baixo de sempre - mas de nos permitir encarar os próximos anos e podermos ter um défice zero. Sobretudo porque a forma como o alcançamos foi uma forma virtuosa”, advoga.



Segundo Costa, o “que está a fazer crescer a receita é a atividade económica e a criação de emprego e a melhoria dos salários e dos rendimentos em geral das famílias e, por outro lado, aquilo que nos tem feito reduzir a parcela da despesa que tem reduzido é a parcela que tem a ver com os juros”. Para o primeiro-ministro, “esse é o grande contributo”.O défice orçamental do ano passado foi de 0,5 por cento do PIB, aquém dos 0,6 previstos pelo Governo, de acordo com número divulgados na passada terça-feira pelo INE.





Questionado sobre a capacidade do país para enfrentar uma nova crise, o primeiro-ministro responde: “Estamos seguramente melhor preparados”.



“E estamos melhor preparados porquê? Porque a credibilidade internacional do país hoje é maior. Não sei se recorda, há cerca de dois anos, a nossa taxa de juro estava nos quatro por cento. Hoje já é metade da taxa de juro da Itália, já estamos a uma distância relativamente pequena da Espanha e, portanto, temos vindo a fazer uma trajetória constante”, acentua Costa.



“Saímos do procedimento de défice excessivo, todas as agências de rating hoje já classificam a nossa dívida como valor de investimento. A Standard & Poor's, se calhar mais crítica, ainda recentemente fez um novo upgrade, uma nova melhoria do nosso rating. Isto é fundamental, primeiro para termos mais dinheiro para investir onde é necessário e, em segundo, para estarmos em melhores condições de enfrentar uma crise se a crise internacional, digamos, se agravar e colocar maiores tensões sobre a nossa economia”, estima.



“FPF teve bom-senso que RTP não teve”



“Em ano de eleições, toda a gente vai querer dramatizar cada incêndio”, afirma António Costa quando questionado sobre a estratégia de prevenção e combate de fogos florestais.

Costa reconhece, por outro lado, que o país beneficiou da política que vem sendo implementada pelo Banco Central Europeu, considerando-a “absolutamente vital para ter salvado o euro”.São três as prioridades gizadas pelo primeiro-ministro, nesta entrevista à TSD e ao Dinheiro Vivo, para a próxima legislatura, caso os socialistas permaneçam à frente do poder executivo: prover os serviços públicos, desde logo o Serviço Nacional de Saúde, reduzir o rácio da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto e reforçar o investimento. Já quanto a reduções de impostos, António Costa contrapõe que tal só acontecerá quando for possível.Na mesma entrevista, o primeiro-ministro adianta que o Executivo está a ponderar as explicações do Conselho de Administração da RTP sobre o protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol, entretanto abandonado. Concluída essa análise, afirma Costa, “serão tomadas medidas”.“A senhora ministra da Cultura e o senhor ministro das Finanças estão a avaliar as explicações dadas e, em função disso, iremos decidir o que fazer e anunciaremos nessa altura”, diz o governante, questionado sobre o tema que gerou controvérsia durante o último debate quinzenal na Assembleia da República.“O que eu disse é que tínhamos exigido explicações à RTP sobre um negócio que nos levantava muitas dúvidas. Sobre a boa gestão do património do serviço público que está confiado, pela forma como eram cedidos funcionários da RTP e como a RTP estava a colaborar na criação de um canal concorrente da RTP e concorrente também dos outros operadores de televisão. E, portanto, não podia deixar de ter um impacto no mercado que não nos parecia, não nos parecia nem nos parece, adequado”, recorda.“Felizmente a Federação Portuguesa de Futebol teve o bom-senso que a RTP não teve de pôr termo a esse protocolo e, portanto, seguirá o seu projeto com toda a legitimidade, à sua própria custa, sem ter e sem ser, digamos, pela forma como estava previsto naquele protocolo. Mas enfim, o senhor ministro das Finanças e a senhora ministra da Cultura estão a fazer a avaliação, estão a avaliar as respostas que foram dadas pelo Conselho de Administração e pelo chamado Conselho Geral Independente. E em função disso atuaremos”, insiste.Questionado sobre se “admite acabar com” o Conselho Geral Independente, como propõe o Bloco de Esquerda, António Costa remete opara o Parlamento.“Eu vejo muitas virtualidades, teóricas, no modelo que foi concebido, posso dizer que foi no Governo anterior, e o bom contributo que deveria dar para termos uma RTP isenta, imparcial, que desempenhasse um serviço público de qualidade, que fosse um agente importante da promoção da língua, e da cultura portuguesa”, admite.Para acrescentar: “Na prática, porventura, o modelo ainda não foi suficientemente testado para permitir uma avaliação que não seja injusta pelo pouco tempo até agora decorrido, e portanto, porventura conceber mais tempo a este modelo para provar melhor. Se calhar não é injusto, mas, acho que enfim, a Assembleia deve procurar fazer isso e não quero estar a dizer aquela frase que é atribuída habitualmente a um antigo primeiro-ministro chinês, Chu En-Lai, quando lhe perguntaram sobre a Revolução Francesa ele disse que ainda era muito cedo para poder avaliar todos os seus efeitos, mas, eu diria que ainda é cedo para se, porventura, tirar todas as ilações”.“Agora não tenho dúvidas em reconhecer que o modelo teoricamente prometia era mais do que o que a prática tem revelado”, remata.