Demissão de adjunto. Líder da IL acusa PS e Governo de tentar "desviar atenções"

"Todos estes dados demonstram que o nível de responsabilidade está cada vez mais alto e que devia ser a esses nível que devíamos encontrar responsáveis políticos que é isso que importa neste momento", afirmou Rui Rocha aos jornalistas, à margem de uma visita à Ovibeja.



"Há uma grande ausência neste processo e cada vez mais o vemos, temos vários ministros neste processo que já mentiram aos portugueses ou às comissões de inquérito e há alguém que ainda não falou aos portugueses, que é António Costa", acrescentou o líder dos liberais.



Esta tarde o ministro João Galamba demitiu o seu adjunto Frederico Pinheiro, pelo seu envolvimento no convite à ex-CEO da transportadora aérea, Christine Ourmiéres-Widener, para participar numa reunião com deputados socialistas e mebros do Governo sobre a TAP.



Rui Rocha lembrou que Frederico Pinheiro não agiu sozinho. "Estamos sempre ao nível do pessoal menor, das pessoas que têm menos responsabilidades nestes casos, este membro do gabinete do ministro Galamba é alguém que pediu autorização ao ministro Galambra para convidar a CEO da TAP a estar presente numa reunião. Ora, demite-se a pessoa que pediu autorização e o ministro Galamba não tem nada a dizer a isto?", questionou.



"Há quatro ou cinco ministros que já mentiram neste processo e continuam todos em funções e o primeiro-ministro António Costa não tem nada a dizer ao país sobre isto?", acrescentou Rui Rocha. "Essa é que é a verdadeira questão da responsabilidade política, tudo o mais é desviar atenções", frisou.



Sobre a fuga de informações confidenciais e a investigação entretanto instaurada a essa fuga, confiada a Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, o líder da Iniciativa Liberal afirmou que o partido tem uma "posição muito clara".



"Sobre esse caso temos uma posição muito clara. Todas as questões devem ser avaliadas, devem ser investigadas, estamos de acordo com a investigação com as fugas que possam ter havido", começou por afirmar.



Logo depois Rui Rocha colocou em dúvida a oportunidade do sucedido e da indignação que motivou.



"Parece-me é que, até com esta questão de ser o presidente da Assembleia da República estar envolvido, o PS não está só à procura de encontrar responsáveis por essas fugas", referiu. "Parece-me que está a tentar desviar as atenções."



"E há uma questão política fundamental. Independentemente de como surgiram estas informações, estas são hoje do domínio público. E o PS, o Governo e o próprio presidente da Assembleia da República não podem querer envolver-se nisto com o objetivo de paralisarem o conhecimento e a descoberta daquilo que realmente aconteceu" defendeu.



"Se é meramente para investigarem, de acordo, que se investigue o que se tiver de investigar, mas não se esqueça a informação que temos hoje em dia e que não se encontrem manobras de diversão, mais uma vez, para desviar o olhar dos portugueses da gravidade daquilo que está a ser conhecido nas últimas horas e já nas horas antecedentes. Isso é um ponto fundamental", sublinhou o líder dos liberais.



Rui Rocha lembrou aos jornalistas os factos que "têm vindo a ser conhecidos" e que, defendeu, "devem ser usados para responsabilizar politicamente o Governo".



"Há um parecer que não existia mas que também existia e que punha em causa o interesse do Estado. Depois, há um parecer. O ministro Fernando Medina nega o parecer. Não tinha havido reuniões de preparação, a seguir já houve reuniões de preparação e até esteve o ministro Galamba envolvido, o seu gabinete, na sua marcação e no convite à TAP. O ministro Pedro Nuno Santos não sabia de nada mas depois descobriu um WhatsApp, reuniões que não existiam mas depois existiram e foram usadas para preparar uma comissão parlamentar no dia seguinte, e temos ainda por cima o ministro Fernando Medina a dizer que toda a situação da CEO da TAP está juridicamente blindada e depois descobre-se que no dia em que fizeram o despedimento na televisão não havia ainda nenhuma preparação e que andaram nos dias seguintes à procura de fundamentos para isso e que há até desinteligências dentro dos ministérios relativamente aos argumentos a utilizar", descreveu Rio Rocha, ao recordar os numerosos casos que marcaram as últimas semanas em torno da gestão da TAP.



"Isto é o importante nesta altura", frisou ainda. "Se não há elementos que não funcionam bem na comissão parlamentar de inquérito, pois que se investiguem, tragam à luz do dia o que se passa".



Recusando pronunciar-se se a publicação de dados pessoais deveria ser investigada pelo Ministério Público enquanto crime, Rui Rocha afirmou ainda que o "PS está a perder o controlo da situação e da agenda mediática, que não consegue sair destas situações que o próprio PS e o Governo criaram".



Para o líder da IL, o Governo e o PS estão a tentar "encontrar situações que possam fazer com que as atenções dos portugueses se orientem para coisas menos relevantes do que a matéria, por muito relevantes que sejam".