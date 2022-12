Demissão de Alexandra Reis. "Há explicações que têm de ser dadas"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da Iniciativa Liberal considera que "o caso não fica resolvido" com o afastamento de Alexandra Reis da Secretaria de Estado do Tesouro. João Cotrim de Figueiredo afirma que "há explicações que têm de ser dadas quer a nível da comissão executiva" da TAP, "quer a nível da tutela política da empresa".