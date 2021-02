Demissão de Francisco Ramos nada teve a ver com o Trabalho da "task force", afirma Costa

Foto: Mário Cruz - Lusa

O primeiro-ministro afirmou esta tarde que a demissão de Francisco Ramos de coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 nada teve a ver com o trabalho no âmbito deste programa, cuja operação está a decorrer "com sucesso".