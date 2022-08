Demissão de Marta Temido. As reações políticas

O PSD considera que a demissão da ministra da Saúde "peca por tardia" e representa a "falência da política de saúde do Governo", pedindo "novas políticas" no setor, mais do que novos protagonistas. e representa a "falência da política de saúde do Governo", pedindo "novas políticas" no setor, mais do que novos protagonistas."A saída da ministra, já tarde na opinião do PSD, não resolve nenhum problema por si. O que importa saber neste momento é se irá António Costa mudar de rumo em termos de políticas de saúde? Ou, se pelo contrário, só escolherá um novo ministro e nada mudará", desafiou.

O vice-presidente do PSD Miguel Pinto Luz acusa Marta Temido de ser incapaz de dialogar com médicos e enfermeiros. "Foi uma ministra que pôs sempre a sua ideologia à frente daquilo que era mais importante: a saúde dos portugueses".

IL diz que Costa deve explicações ao país e recusa solução de continuidade

A Iniciativa Liberal considerou hoje que o primeiro-ministro deve explicações ao país sobre a demissão da ministra da Saúde, defendendo que se António Costa optar por uma solução de continuidade permanecerá como "o maior responsável pelo estado calamitoso do SNS".





"A demissão da ministra da Saúde, anunciada esta madrugada, não significa, necessariamente, uma alteração das políticas que este Governo tem vindo a seguir na área da Saúde e que têm conduzido ao caos no SNS que a Iniciativa Liberal denuncia sistematicamente há já largos meses. Ficamos sem saber se se demite uma ministra ou se se acaba uma política", afirmou o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, numa nota enviada à agência Lusa.



Na opinião do liberal, "não é possível dizer se esta demissão é uma boa ou uma má notícia para aqueles portugueses que não têm alternativa senão recorrer aos serviços públicos de saúde", mas é preciso perceber os motivos alegados por Marta Temido no momento da demissão.



"Sobretudo, é essencial entender se o senhor primeiro-ministro, que aceitou a demissão de imediato, está na prática a assumir o falhanço das opções políticas pelas quais é responsável. O chefe do Governo tem de vir dar explicações ao país e dizer, com clareza, que orientações políticas vai dar ao novo titular da pasta", desafiou.



Para João Cotrim Figueiredo, "se António Costa optar por uma solução de continuidade de políticas e de responsáveis, continuará, também, a ser o maior responsável pelo estado calamitoso do SNS".



Bloco aponta "degradação do SNS"

Catarina Martins vê na "degradação" dos serviços de saúde as razões para a demissão de Marta Temido. A coordenadora bloquista considera que o Governo "tem assistido de braços cruzados à degradação ao Serviço Nacional de Saúde"., recusando responsabilizar individualmente Marta Temido pela perda de capacidade do SNS, mas sim todo o Governo."A responsabilidade da perda de condições do SNS e da perda das suas valências, a responsabilidade do SNS ter cada vez menos capacidade não é a responsabilidade de uma ministra, é a responsabilidade de todo um Governo que decidiu não investir na capacidade instalada do SNS, que decidiu não acordar condições de trabalho para que os seus profissionais, formados no SNS, ficassem no SNS", criticou a líder bloquista numa conferência de imprensa na sede do BE para comentar a demissão de Marta Temido do cargo de ministra da Saúde.

PCP diz que ser "necessário que haja mudança das políticas"

Paula Santos, líder parlamentar do PCP, aponta a necessidade imperiosa de reforçar as capacidades do Serviço Nacional de Saúde e garantir a capacidade para fornecer os cuidados de saúde a que todos os portugueses têm direito.Em conferência de imprensa, nos Passos Perdidos da Assembleia da República, a líder parlamentar comunista, Paula Santos, sustentou que a demissão de Marta Temido revela "a necessidade de uma outra política na área da saúde"."A questão que se coloca neste momento é se o Governo vai ou não avançar com as soluções que são fundamentais para salvar o SNS, se vai ou não avançar no sentido da valorização das carreiras e das remunerações dos trabalhadores da saúde" e com a um regime de dedicação exclusiva, sublinhou a deputada.

PAN pede mudança das políticas da Saúde



A porta-voz do PAN Inês Sousa Real pergunta se o Governo continuará a "política de desinvestimento no SNS"."Mas aquilo que em nosso entender é mais preocupante é que não fiquemos pelas demissões de ministros, porque por muito que se mude o titular, se não mudarem as políticas e não passarmos a ter um maior investimento no SNS e valorização dos seus profissionais, certamente que não iremos conseguir ter um SNS mais robustecido e mais eficaz nas respostas", defendeu.A deputada do Pessoas-Animais-Natureza

Livre vê demissão como reflexo de problemas estruturais na Saúde

O deputado do Livre, Rui Tavares, diz que há o risco de a demissão de Marta Temido ser vista como uma desistência de resolver os problemas do setor da Saúde.