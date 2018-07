Demissão de Ricardo Robles aplaudida por Rui Rio

Foto de Nuno Fox-Lusa

Rui Rio classificou a atitude do ex-vereador como “correta e sensata”.





"Tive oportunidade de ler a argumentação dele, acho que ele esteve bem, teve uma atitude correta, sensata, uma boa argumentação", disse Rui Rio aos jornalistas, em Cantanhede, à margem de uma visita à feira Expofacic.







O líder social-democrata disse que a atuação do vereador no caso do prédio comprado em Lisboa e posto à venda, depois de obras de requalificação, por um valor mais de 10 vezes superior ao da compra, "não tem nenhuma ilegalidade, mas tem uma contradição política profunda" com as posições defendidas enquanto autarca do Bloco de Esquerda.







Manuel Grilo em vez de Ricardo Robles

O novo vereador é membro do Conselho Nacional de Educação e foi durante anos o dirigente do sindicato dos professores da Grande Lisboa.









Rui Rio adiantou esperar que a decisão de Ricardo Robles se demitir da função de vereador na autarquia "sirva de exemplo a pessoas noutros partidos, que com coisas ainda piores, às vezes até do foro judicial, não tomam a mesma atitude".O substituto de Ricardo Robles no cargo de vereador para a educação e áreas sociais da Câmara Municipal de Lisboa é Manuel Grilo número três da lista do BE.Em comunicado o partido diz que aceitou o pedido de renúncia de Ricardo Robles e revela que é Manuel grilo quem assume o cargo.