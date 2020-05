Depois de Costa reafirmar confiança, Marcelo reitera crítica a Centeno

Uma breve nota inserta há pouco no site da Presidência da República reitera a posição ontem manifestada por Marcelo Rebelo de Sousa contra a injeção de dinheiro do Estado no Novo Banco sem ser previamente conhecido do mesmo Estado o resultado da Auditoria referente a 2018.