Depois de Marcelo, Costa. Rio prossegue contactos de Estado

Carlos Santos Neves - RTP20 Fev, 2018, 09:19 / atualizado em 20 Fev, 2018, 09:21 | Política

O encontro na residência oficial do chefe do Governo está agendado para o meio-dia.



Na segunda-feira, o primeiro-ministro considerava “obviamente positivo para o país que haja, hoje, uma nova disponibilidade por parte do maior partido da oposição para negociar”. A nova Comissão Política Nacional do PSD reúne-se pela primeira vez esta terça-feira. O órgão integra, como vice-presidentes, David Justino, Elina Fraga, Isabel Meirelles, Manuel Castro Almeida, Nuno Morais Sarmento e Salvador Malheiro.



Costa deu mesmo como exemplos de áreas passíveis de discussão as políticas de investimento público, a descentralização ou a aplicação de verbas dos quadros comunitários de apoio até 2030.



O que o chefe do Executivo quis, todavia, pôr de parte no imediato foi qualquer processo de reforma da Segurança Social – tema marcante no discurso com o qual Rui Rio culminou o Congresso do PSD – que passe por uma política de cortes.



Por outro lado, António Costa tratou de deixar vincado que a fórmula governativa vigente, ou seja, o Governo minoritário suportado pela esquerda parlamentar, está estabelecida.



A sequência de reuniões de Estado que o sucessor de Passos Coelho pretende levar a cabo abrange outras lideranças partidárias, desde logo Assunção Cristas, presidente do CDS-PP.

"Disponíveis para conversar"



À saída do encontro com o Presidente da República, que se realizou ao início da tarde de segunda-feira, Rui Rio martelou a tecla de um diálogo interpartidário alargado.



“Essa será a principal mensagem que aqui deixámos. Estamos completamente disponíveis para conversar com os outros partidos no sentido de que Portugal consiga fazer reformas que, de outra forma, não é possível fazer”, insistiu.



No primeiro dia de trabalho como presidente do PSD, Rio concedeu uma entrevista exclusiva à RTP, durante a qual manifestou a expectativa de poder exercer uma liderança longa.



Luísa Bastos, Carlos Pinota, David Freitas, Pedro Pessoa - RTP



c/ Lusa



O novo líder social-democrata defendeu também que a governação não pode cingir-se à taxa de crescimento da economia.