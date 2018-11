Partilhar o artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano Imprimir o artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano Enviar por email o artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano Aumentar a fonte do artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano Diminuir a fonte do artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano Ouvir o artigo Deputada do PSD Emília Cerqueira assume registo falso de José Silvano

Tópicos:

Feliciano Barreiras, Silvano,