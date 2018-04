Partilhar o artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens Imprimir o artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens Enviar por email o artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens Aumentar a fonte do artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens Diminuir a fonte do artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens Ouvir o artigo Deputado do BE renuncia ao mandato devido ao caso das viagens