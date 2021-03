Deputado do CDS João Gonçalves Pereira deixa o Parlamento





Diz que em ano de autárquicas "não poderia ser de outra forma" e lembra o resultado de 21 por cento das eleições de 2017 na capital. João Gonçalves Pereira lembra que é autarca há mais de 20 anos e enfatiza que é ao mandato como vereador e às responsabilidades como líder distrital que vai dedicar o tempo.Diz que em ano de autárquicas "não poderia ser de outra forma" e lembra o resultado de 21 por cento das eleições de 2017 na capital. Para João Gonçalves Pereira, "é preciso trabalhar muito" para "fazer justiça" ao score de 2017 em Lisboa. O ainda deputado acrescenta motivos familiares e pessoais.





João Gonçalves Pereira substituiu Assunção Cristas no Parlamento em janeiro do ano passado.



O último ano ficou marcado por divergências com a direção de Francisco Rodrigues dos Santos. Era uma das vozes mais críticas do líder do partido.