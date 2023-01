Deputado e ex-autarca PSD. Pinto Moreira celebrou ajustes diretos com sociedade de advogados de Montenegro

O deputado do PSD Pinto Moreira admite "tirar ilações" caso seja constituído arguido, mas diz que não se sente diminuído como deputado. Foi alvo de buscas pela PJ, mas o pedido de levantamento da imunidade parlamentar ainda não entrou na AR. O deputado é amigo próximo de Luís Montenegro e enquanto autarca celebrou vários ajustes diretos com a sociedade de advogados do presidente do PSD.