Deputado Luís Moreira Testa é o candidato do PS à Câmara de Portalegre

Em comunicado, a Comissão Política Concelhia de Portalegre do PS indica que a Federação Distrital de Portalegre do partido já ratificou o nome do candidato, tendo sido aprovado por "unanimidade e aclamação".

Luís Moreira Testa, de 43 anos, é jurista de profissão, deputado na Assembleia da República eleito pelo círculo eleitoral de Portalegre desde 2015, exercendo ainda na atual legislatura a função de vice-presidente do grupo parlamentar do PS.

Contactado pela agência Lusa, Luís Moreira Testa explicou que aceitou o desafio de concorrer ao município porque Portalegre "precisa de voltar a ser um concelho unido, agregado em torno de um objetivo de desenvolvimento", o que "não tem acontecido" nos últimos anos.

"Portalegre precisa de uma estratégia que permita ganhar o seu posicionamento à escala regional e a projeção nacional que é necessária ter. E também me candidato porque sinto a obrigação, no sentido de contribuir, para que Portalegre seja o concelho que merece ser e os portalegrenses desejam que seja", acrescentou.

O cabeça-de-lista do PS considerou que vai ser preciso "empreender um esforço enorme" para recolocar o concelho na "centralidade que merece", sublinhando, no entanto, que reúne as condições para alcançar esse objetivo.

"Para fazer aquilo que deve ser feito é preciso uma dose elevada de energia física e de capacidade de trabalho que eu entendo ter, só nestas idades é que se tem", referiu.

O candidato desempenha ainda funções de presidente da Comissão Parlamentar de Acompanhamento às Medidas de Combate à Pandemia e para a Recuperação Económica e Social, e é presidente da Comissão de Economia, Ambiente e Cooperação da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Luís Moreira Testa foi também eleito em 2017 presidente da Assembleia Municipal de Portalegre, cargo que desempenha atualmente.

A Câmara de Portalegre é atualmente liderada por Adelaide Teixeira, que está a cumprir o segundo mandato eleita pelo movimento Candidatura Livre e Independente por Portalegre (CLIP).

O executivo municipal é constituído por três eleitos da CLIP, dois do PS, um da CDU e outro do PSD.

O PSD também já anunciou que vai candidatar à Câmara de Portalegre Fermelinda Carvalho, de 49 anos e presidente da Câmara de Arronches, também naquele distrito alentejano.

A autarca de Arronches é engenheira de produção animal e presidente da Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre (AADP) desde 2017.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.