Deputados Alexandre Poço e Sofia Matos são candidatos à liderança da JSD

O anúncio das candidaturas foi feito no sábado à noite no Conselho Nacional da JSD, que decorreu na Guarda, e a disputa da presidência desta estrutura autónoma do PSD acontecerá num congresso a realizar em meados de abril.

Sofia Matos, 29 anos, é atualmente secretária-geral da JSD e foi mandatária nacional para a Juventude do presidente Rui Rio na disputa interna pela liderança do PSD.

Natural da Trofa (Porto), a deputada, eleita pelo círculo do Porto nas legislativas de outubro, é advogada - licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto - e também presidente distrital da JSD desta cidade.

Alexandre Poço, 27 anos, natural de Oeiras (Lisboa) é consultor e um dos cinco vice-presidentes da JSD e líder da distrital de Lisboa desta estrutura.

Licenciado em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi eleito deputado nas últimas legislativas pela capital.

Nas recentes eleições internas, esteve inicialmente ao lado do vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, tendo na segunda volta apoiado o antigo líder parlamentar Luís Montenegro.

Em comunicado enviado à Lusa, o candidato Alexandre Poço - que terá por lema "Estamos Juntos por Portugal" - diz querer "uma JSD ao lado das novas gerações, que lute por novas oportunidades, qualidade de vida e bem-estar" e "uma `Jota` personalista", para quem a política só serve para defender "as escolhas e o projeto de vida de cada um".

"O jovem social-democrata quer uma geração que, acima de tudo, possa escolher o seu futuro. Quero liderar uma JSD que defenda a liberdade, a igualdade de oportunidades e a felicidade", afirma Alexandre Poço, recusando um país em que os jovens fiquem limitados pelo local onde nascem, vivem, estudam ou trabalham.

Sofia Matos, no discurso de anúncio da candidatura enviado à Lusa, garantiu que a decisão de se candidatar estava tomada há alguns meses e era independente de "qualquer tática ou resultado eleitoral", prometendo fazer das autárquicas de 2021 "uma prioridade para a JSD".

Num discurso virado para os problemas gerais do país e alguns dos que afetam particularmente os jovens - como a habitação, emigração ou proteção social no futuro -, a candidata defendeu ser necessário "inverter o ciclo vicioso de longos horários e baixos salários que afetam a vida dos jovens portugueses".

"Temos liberdade de expressão, é certo. Mas que liberdade tem um jovem que não consegue pagar um quarto para estudar no ensino superior? Ou que trabalha sem conseguir pagar uma renda? Temos liberdade de circulação, é verdade. Mas que liberdade tem um jovem que não tem condições para ter filhos? Que liberdade temos num país em que os salários não sobem há 20 anos?", questionou.

A atual líder da JSD, Margarida Balseiro Lopes, completou recentemente 30 anos - idade limite para militar na `jota`, não se podendo recandidatar -, foi eleita em abril de 2018 e tornou-se então a primeira mulher a chefiar esta estrutura.

Nas últimas eleições legislativas, foi escolhida pelo atual presidente Rui Rio como cabeça de lista pelo distrito de Leiria - pelo qual já tinha sido eleita na anterior legislatura -, tendo apoiado Luís Montenegro nas recentes diretas no PSD, como mandatária nacional.

Em 2018, Balseiro Lopes disputou a liderança da JSD com André Neves, que também foi eleito deputado em outubro.