Deputados da Madeira defendem revisão de apoios a viagens

Sara Madruga, deputada do PSD, defendeu que o modelo de apoio às deslocações dos deputados da Assembleia da República deve ser revisto e diz que é preciso verificar as declarações de residência.



No mesmo programa, Carlos Pereira, deputado do PS, também defendeu a revisão do modelo de apoio às deslocações e pede que sejam investigadas alegadas falsas declarações de residência por parte dos deputados.Sara Madruga e Carlos Pereira falavam no programa, da Antena 1 Madeira, moderado pelo jornalista Paulo Santos.O regime de apoio às deslocações dos deputados vigora desde 1989. O apoio é dado a todos os deputados, de todos os círculos eleitorais, não residentes em Lisboa, sendo o que varia é o montante. No caso das ilhas é de 500 euros por semana.Entre os deputados eleitos pela Madeira alguns aguardam pareceres, outros já decidiram devolver os subsídios de mobilidade recebidos.A subcomissão parlamentar de Ética vai avançar com um parecer sobre estas viagens dos deputados das regiões autónomas.