Deputados madeirenses questionam veracidade das declarações de residência

No programa Conversa Política da Antena 1 Madeira, Sara Madruga, deputada do PSD, defendeu que o modelo de apoio às deslocações dos deputados da Assembleia da República deve ser revisto e diz que é preciso verificar as declarações de residência.



No mesmo programa, Carlos Pereira, deputado do PS, também defendeu a revisão do modelo de apoio às deslocações e pede que sejam investigadas alegadas falsas declarações de residência por parte dos deputados.Sara Madruga e Carlos Pereira falavam no Conversa Política da Antena 1 Madeira moderado pelo jornalista Paulo Santos.O regime de apoio às deslocações dos deputados vigora desde 1989. O apoio é dado a todos os deputados, de todos os círculos eleitorais, não residentes em Lisboa, sendo o que varia é o montante. No caso das ilhas é de 500 euros por semana.Entre os deputados eleitos pela Madeira alguns aguardam pareceres, outros já decidiram devolver os subsídios de mobilidade recebidos.Esta tarde, a Subcomissão parlamentar de Ética disse que avançar com um parecer sobre estas viagens dos deputados da Madeira e dos Açores.