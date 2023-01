Derrapagem do Hospital Militar. Cravinho garante ter condições para se manter no Governo

João Gomes Cravinho esteve esta terça-feira no Parlamento para a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas a audição ficou marcada pelo tema mais polémico: a derrapagem nas obras no Hospital Militar de Belém.A deputada social-democrata Paula Cardoso acusou o ministro de ter dado a sua autorização tácita ao aumento da despesa ao não se ter pronunciado sobre a mesma.O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou que "aquilo que é preciso quando se faz uma solicitação é identificar claramente" os valores."Não é dizer `isto vai custar mais do que nós pensávamos, achamos que vai custar mais um montante e talvez mais outros montantes depois logo se vê`. Isso não é um pedido de autorização", vincou.

As obras no antigo Hospital Militar custaram 3,2 milhões de euros, mais do triplo do que estava inicialmente previsto.

O líder do Chega insistiu que o ministro dos Negócios Estrangeiros mentiu no Parlamento. “O ministro sabia que o ofício que lhe enviaram era um pedido de autorização. O senhor é responsável por estas obras”, acusou André Ventura.“Se é recebido um ofício a dizer que a obra vai resvalar, com detalhe das obras, será que o ministro não está a dar autorização tacitamente?”, questionou Ventura. “Foi prudente em quê, mãe do céu, quando podia ter impedido a derrapagem e nada fez?”, perguntou ainda Ventura.“Quando eu utilizei a palavra prudente dizia respeito a não ter aceite a proposta que me foi feita pela inspeção geral de defesa nacional para sanar retroativamente aquilo que tinha sido mal feito pelo diretor geral”, explicou o ministro dos Negócios Estrangeiros.Cravinho disse, depois, que espera que o Chega traga “elementos de maior substância” para o próximo debate e que as palavras de André Ventura “não sejam simplesmente ofertas ao vento e tenham alguma utilidade para o nosso debate”.

“Não há razão nenhuma para me demitir”

“Um ministro que falta à verdade na Assembleia da República não tem capacidade para continuar no exercício do cargo”, afirmou Tiago Moreira de Sá."Não há razão nenhuma para eu fazer isso na medida em que tudo aquilo que tem a ver com a minha vida privada ou com a minha atuação anterior, enquanto ministro da Defesa Nacional, eu posso explicar com total satisfação, para mim próprio, desde logo, e estou à disposição aqui na Assembleia da República para se aprofundar as matérias que quiserem", declarou.

Na segunda-feira, Cravinho disse não ter gostado de ser acusado de mentir no Parlamento sobre as obras no Hospital Militar de Belém, tendo admitido que sabia que o custo dos trabalhos excedia a estimativa inicial. Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, Cravinho explicou que não travou esses trabalhos porque naquela altura, em que o país atravessava a primeira vaga de covid, “era uma prioridade absoluta erguer uma capacidade para receber futuros doentes covid”.







O primeiro-ministro voltou a garantir, esta terça-feira, que mantém a confiança no ministro dos Negócios Estrangeiros e sublinhou que João Gomes Cravinho vai voltar à Assembleia da República para prestar todos os esclarecimentos.



O Presidente da República também considera que o Parlamento irá avaliar “oportunamente” o caso que envolve o ministro João Gomes Cravinho e, consequentemente, retirar uma lição sobre a derrapagem do custo das obras no antigo Hospital Militar.