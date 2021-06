Desacerto entre Marcelo e Costa sobre eventual passo atrás no desconfinamento

As palavras de António Costa foram ditas depois de Marcelo Rebelo de Sousa avisar que é o Presidente da República quem nomeia o primeiro-ministro e não o contrário e que por isso não se sente desautorizado pelas declarações sobre o desconfinamento.



O chefe do Governo afirmou que ninguém pode garantir que não haja um recuo. Isto depois do Presidente ter dito que, com ele, não se volta atrás.